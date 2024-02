Quanto guadagnerà Hamilton alla Ferrari? Possibile incremento dell’attuale stipendio in Mercedes…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Lewisdifenderà i colori dellaa partire dal 2025. Ormai si è attende soltanto l’ufficialità: il sette volte Campione del Mondo di F1 si accaserà presso la Scuderia di Maranello a partire dprossima stagione, quando avrà 40 anni. Il fuoriclasse britannico chiuderà il proprio rapporto con la Mercedes e sposerà la causa del Cavallino Rampante nel tentativo di conquistare l’ottavo titolo iridato in carriera, superando Michael Schumacher in testa all’albo d’oro. Si tratta di un autentico colpo di mercato a sorpresa che ha scosso l’intero panorama del motorsport, anche perché non c’erano state particolari avvisaglie nei giorni scorsi. Quanti soldiLewis? Al momento non ci sono dettagli riguardo all’ingaggio che la ...