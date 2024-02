Quanto guadagnano Harry e Meghan? Ecco lo stipendio dei reali che sta facendo infuriare l’Inghilterra

Leggi tutta la notizia su free

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Vi siete mai chiesti qual è lodigli exinglesi: cifre assurde. (Ansa – Free.it)Vi siete mai chiesti come fanno a vivere, gli ex duchi di Sussex che si sono staccati, non senza polemiche, dalla famiglia reale e che ad oggi vivono una vita, per modo di dire, assolutamente “normale”? In moltissimi se lo chiedono e la risposta potrà sorprendere tutti coloro che hanno sempre pensato che il figlio di Carlo avesse una sorta di vitalizio. La realtà dei fatti, però, è ben diversa. Al netto del patrimonio personale ricevuto quando ancora faceva parte ufficialmente della famiglia reale, al momento l’occupazione più importante die ...