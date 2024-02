Quando per il green si sacrifica il blu del mare

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Una vasta area dell’oceano Pacifico, la Clarion-Clipperton Zone, nasconde enormi quantità di minerali essenziali per costruire batterie elettriche. Ma la raccolta, che deve essere fatta «a strascico», mette in pericolo la vita marina, qui rara o sconosciuta. E in tanti si chiedono se per il «» sia giustore il Grande blu. Per far funzionare un’auto elettrica con un pacco batterie da 75 kWh sono necessari 56 chili di nichel, 8 di litio, 7 di manganese e 7 di cobalto, più 85 chili di rame per il cablaggio elettrico. Una vettura di questo tipo utilizza cinque volte più minerali di una convenzionale, mentre un impianto eolico richiede otto volte più minerali di una centrale a gas della stessa capacità. È un grande paradosso. Per smettere di bruciare idrocarburi, pompare CO2 nell’aria e danneggiare l’ambiente che circonda i pozzi petroliferi, ...