Quando il concerto di Marilyn Manson a Perth finì nel sangue tra 400 feriti | un coltello e il fango | cosa accadde

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il web ha una certa difficoltà a ricordaredurante (e dopo) undi, in Australia, durante il festival del Big Day Out. Era il 1° febbraio 1999le cronache riportarono quanto accaduto la notte prima durante l’esibizione del Reverendo. Le informazioni sui fatti sono scarse ma coniugando commenti, dibattiti su Reddit, i lanci di stampa dell’epoca e altre informazioni è possibile ricostruire. Indirettamente fu coinvolta Courtney Love, ma ci arriveremo.Il Big Day Out era fermo da un anno e Viv Lees, organizzatore e capoccia del festival, riferì di aver faticato a rimettere in moto la squadra. Tra i ...