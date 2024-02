Quando giocano i tennisti italiani nei prossimi tornei? L’agenda di Sinner | Musetti | Sonego | Arnaldi E Berrettini…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Dove giocheranno idopo gli Australian Open 2024? La stagione prosegue dopo il primo Slam dell’annata agonistica vinto da Jannik Siner e gli azzurri cercheranno di essere grandi protagonisti neiappuntamenti in calendario: ci aspetta una seconda parte di inverno da giocare soprattutto sul cemento, in vista dell’inizio vero e proprio degli eventi su terra rossa in primavera con direzione Roland Garros passando per gli Internazionali d’Italia a Roma. Jannikha trionfato sul cemento di Melbourne e ora si sta godendo tutte le celebrazioni del caso, ma l’altoatesino non molla giustamente la presa e ha già messo nel mirino iappuntamenti sportivi: il numero 4 al mondo tornerà in scena all’ATP 500 di Rotterdam (12-18 febbraio), per poi pensare ai Masters 1000 ...