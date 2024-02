Quando gareggia Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto di fondo | date | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024)sarà tra gli osservati speciali della prima settimana deididi scena a Doha (Qatar). L’azzurro inizierà la propria avventura nelle acque libere, ma seguirà undiverso da quello delle ultime edizioni a livello iridato. Dal momento che Greg ha già messo in cassaforte la qualificazione olimpica nella 10 km grazie al crono ottenuto in piscina nei 1500 stile libero, di comune accordo con gli altri membri della squadra, non lo vedremo in azione nella specialità. Un modo anche per preservarlo in vista della seconda settimana di gare, in piscina, dove il carpigiano vorrà competere sia negli 800 sl che nei menzionati 1500 sl, per comprendere la reazione del proprio fisico. Per questo, nelsarà impegnato nella 5 km mercoledì 7 febbraio e nella ...