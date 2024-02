Quando gareggia Giorgio Minisini ai Mondiali di nuoto artistico | date | programma | tv | streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Da venerdì 2 a mercoledì 7 febbraiosarà impegnato neidia Doha (Qatar). L’azzurro avrà voglia di far bene, dopo l’infortunio al ginocchio sinistro della stagione scorsa che lo aveva costretto a saltare l’appuntamento iridato di Fukuoka (Giappone). Il Golden Boy della danza in vasca sarà, quindi, tra gli osservati speciali.gareggerà nelle routine (tecnico e libero) del singolo maschile, mettendo nel mirino il massimo possibile, anche se sarà interessante capire come il nostro portacolori saprà adattarsi alla grande rivoluzione del sistema di punteggi, entrata in vigore nel 2023, che ha un po’ scompaginato le carte in fatto di valutazioni. La novità per lui sarà anche quella di competere nel doppio misto con una nuova partner, la ...