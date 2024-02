Qualiano | auto senza assicurazione | arrestati

(Di giovedì 1 febbraio 2024)finisce sul carro attrezzi, il proprietario con un amico aggredisce la Municipale.dai Carabinieri: Hanno aggredito agenti della Polizia Municipale perché multati, in manette due persone. E’ accaduto in via Aldo Moro, nel comune di. Alcuni agenti stavano compilando un verbale per mancanza dimentre un carro-attrezzi sollevava una Lancia Delta parcheggiata in strada. Quando si è reso conto di quello che stava accadendo, il proprietario, insieme ad un amico, si è avvicinato e ha minacciato i vigili per riavere l’. Poi li ha strattonati. E Mentre G. C. (proprietario) discuteva animatamente con i due agenti, L. V. è entrato nell’abitacolo del carro. ...

