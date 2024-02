Qualche nuvola in città | nebbia sulla Bassa E si toccano i 13 gradi

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Un poderoso anticiclone di matrice subtropicale determinerà condizioni di tempo stabile e mite per tutta la settimana incluso il week-end su tutta l’area Mediterranea incluse le nostre regioni settentrionali che verranno solo sfiorate dal transito di alcuni fronti diretti verso il centro Europa. Le previsioni a cura di Tommaso Grieco del Centrro Meteo Lombardo. Giovedì 1 febbraio 2024 Tempo Previsto: Cielo da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso per il transito di banchi di nuvolosità alta e stratificata con fenomeni assenti salvoisolato episodio di nevischio sui crinali di confine; in pianura nebbie a banchi durante la notte sui settori dipianura, a tratti fitte. Temperature: Minime stazionarie tra -3°/0°C, massime stazionarie tra 9°/13°C. Marcata inversione termica. Venti: Deboli settentrionali in pianura, moderati settentrionali sui ...