Quadrilatero | un altro passo in avanti

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ci sono buone notizie per la Pedemontana delle Marche, che nei progetti della Regione dovrebbe rappresentare la spina dorsale dei collegamenti nell’entroterra. E’ infatti imminente l’apertura dello svincolo di Castelraimondo Nord, nel Maceratese, almeno secondo il sopralluogo eseguito sul cantiere delladall’assessore regionale alle infrastrutture, Francesco Baldelli. “La percorribilità del nuovo tratto cambierà la vita di questi territori, rendendo possibile un collegamento veloce anche verso i presidi ospedalieri, come quello di Fabriano”, dice l’assessore. Qualche dato tecnico: il nuovo tratto ha una lunghezza di 8,4 km, dallo svincolo di Matelica Sud a Castelraimondo Nord, con due gallerie nuove: una di 1,5 km e l’altra di 900 metri. La piattaforma stradale ha una larghezza di 10,5 metri (quindi categoria C: strada extraurbana secondaria, a carreggiata ...