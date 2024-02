QN Quotidiano Nazionale sbarca a Sanremo e lancia ‘Soundcheck - Dietro le quinte della musica’

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il Gruppo Monrifil nuovo format originale "Soundcheck -lemusica" in occasione del Festival di2024. Realizzato da QNe condotto da Andrea Spinelli, il programma offre un'inedita incursionelemusica attraverso interviste video, contenuti sui social e sui siti dei quotidiani QN (, il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno). La prima puntata di Soundcheck debutterà il 4 febbraio su.net e avrà come protagonisti i Santi Francesi, vincitori32ma edizione di Musicultura,16ma edizione di ‘X Factor’ e in concorso a ...

Gli Stati Uniti annuncia il via libera a nuovi raid dopo che domenica scorsa tre militari americani sono morti in un attacco all’avamposto americano ‘Tower 22’ in Giordania ...Il Gruppo Monrif, grazie alla partnership con le Grotte di Frasassi, sarà presente a Casa Sanremo con un nuovo format video ...Quanto costano gli spazi pubblicitari durante il Festival di Sanremo Gli ascolti tv del Festival di Sanremo polverizzano ogni anno diversi record. Questo è un dato fondamentale non solo perché raccon ...