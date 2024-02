Punti oscuri del Piano Mattei e ragioni del possibile fallimento

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb – Moussa Faki, l’attuale Presidente della Commissione dell’Unione africana, ha dichiarato, in relazione al c.d. “”, non solo che gli Stati si sarebbero aspettati di essere consultati preventivamente (la Meloni ha parlato di Stati dell’Africa settentrionale e subsahariana che sarebbero aumentati secondo una logica incrementale), ma anche che vogliono vedere qualcosa di concreto., cosa non quadra Dove sono i 5 miliardi di euro annunciati dal Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore On. Giorgia Meloni che si dovrebbero aggiungere ai 150 miliardi di euro dell’ “European Global Gateway” voluto dall’Unione Europea? Nella legge ordinaria dello Stato n. 2/2024, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161 contenente disposizioni normative urgenti ...