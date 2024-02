Pulizie anti allagamenti Lavori su tombini e griglie

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Per evitare che le strade si trasformino in fiumi in piena in caso di piogge consistenti, o addirittura eccezionali, è necessario prevenire e uno degli interventi più delicato è quello della pulizia dei punti di ‘scolo’ delle acque.di raccolta o zanelle dove si depositano foglie o spazzatura trasformandosi in ‘tappi’ che non lasciano defluire la pioggia. Per risolvere il problema, il Comune di Montignoso ha avviato un ambizioso progetto di pulizia grazie al sostegno finanziario della Regione Toscana. Un finanziamento di circa 50mila euro per affrontare il problema delle acque meteoriche e garre la sicurezza delle strade cittadine. L’obiettivo principale di questa iniziativa è prevenire il fenomeno degli, specialmente nelle zone più critiche, assicurando una gestione efficiente ...