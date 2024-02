Proteste ambientaliste tra i banchi | Ascoltate il grido della Terra Caos e paura durante la messa

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nella solennità dei riti in Duomo si è incastonata anche la protesta di alcuneche, propriola celebrazione, hanno cercato di leggere un appello sulla necessità di curare il nostro pianeta ammalato. L’arcivescovo Erio Castellucci aveva appena terminato di pronunciare la sua omelia e si stava già per intonare il Credo, quando dal fondo del Duomo una signora (che era seduta tra i fedeli che partecipavano alla) si è alzata e ha iniziato a leggere ad alta voce alcuni pensieri, esortando ad ascoltare "il". Ha continuato a esternare le sue convinzioni anche quando gli addetti alla sicurezza del Duomo e i volontari l’hanno accompagnata verso l’uscita. Nell’altra navatacattedrale era presente un’altra attivista che ha pure ...

