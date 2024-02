Protesta trattori | Zaia | da sostenere ma nel rispetto legalità

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (askanews) – “Le Proteste contro l’Unione europea, soprattutto contro l’agricoltura, sono da” perché “l’unione europea difende le multinazionali e si dimentica di quanto vale il comparto del food italiano. Non vogliamo l’Europa del nutriscore, dei cibi sintetici: gli agricoltori fanno bene are ma bisogna anche guardare ai fatti e al gran lavoro fatto da parte di Coldiretti. Spero non diventi una guerra tra agricoltori”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca(Lega) parlando a margine della presentazione del suo libro a Roma. “Laè il sale della democrazia ma deve avvenire neldellae delle regole civili di convivenza: quando si oltrepassano questi limiti ladiventa un boomerang”, ha ...