Protesta trattori | Meloni | i temi degli agricoltori sono giusti

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bruxelles, 1 feb. (askanews) – Sulle richieste, “ieri la Commissione ha fatto aperture importanti, ho chiesto di fare sforzi maggiori ma credo che un cambio di linea possa arrivare solo dopo le elezioni europee, sperando che ci sia un approccio vincente diverso da quello ideologico che abbiamo visto in questi anni, che ha finito per impattare sui più deboli, cioè sui lavoratori”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia, parlando con i giornalisti al termine del Consiglio europeo straordinario, a proposito delle proteste. “Io – ha ricordato –leader di un partito politico che in Europa ha votato contro la gran parte delle questioni che oggi giustamente glipongono, penso si sia sbagliato molto da ...