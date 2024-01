Protesta trattori | dalla Ue mano tesa agli agricoltori | via i limiti alle coltivazioni Ecco il piano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) L?Europa fa (mezzo) dietrofront per placare la rabbia degli. Con iche premonoporte del quartiere Ue di Bruxelles, blindato in occasione del summit dei leader...

Se la situazione è tranquilla oggi in Friuli Venezia Giulia dopo la Protesta degli agricoltori di due giorni fa in cui sono sfilati circa 70 trattori ... (quotidiano)

Dopo settimane di manifestazioni in giro per il continente, arriva la prima risposta della Commissione Europea alla « protesta dei trattori ». Alla ... (open.online)

Alla fine per il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, la mobilitazione dei trattori che sta bloccando l’Italia da quasi due settimane, sulla scia della protesta in mezza Europa, si ...L’Europa fa (mezzo) dietrofront per placare la rabbia degli agricoltori. Con i trattori che premono alle porte del quartiere Ue di Bruxelles, blindato in occasione del summit dei ...Riceviamo e pubblichiamo nota stampa del consigliere comunale di Catanzaro Alberto Carpino, agronomo: "Dilaga in tutta Europa la protesta degli agricoltori che pacificamente manifestano contro la Poli ...