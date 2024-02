Protesta agricoltori | von der Leyen | Possono contare su sostegno Ue

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) (Agenzia Vista) Bruxelles, 01 febbraio 2024 "Glihanno un ruolo fondamentale" ed "è giusto dire che i nostrihanno dato prova di una straordinaria resilienza, anche alla luce delle ultime crisi. Restano delle sfide da affrontare, come la pressione sui prezzi agroalimentari e un mercato globale molto competitivo" ma "glisuldell'Unione europea". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der, parlando in conferenza stampa al termine del vertice Ue a Bruxelles. Nell'ambito della Pac (Politica agricola comune ndr.) 390 miliardi di euro, cioè circa un terzo del bilancio, sono stati destinati all'agricoltura e nel 2023 è stata fornita un'assistenza straordinaria per 500 milioni di euro agli ...