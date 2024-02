Pronto il campo del rione Beati

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Porte ufficialmente aperte per il rinnovatodi calcio a cinque del, che negli ultimi mesi era stato interessato da alcuni lavori di riqualificazione. L’impianto sportivo, a servizio della struttura polivalente che ospita il circolo ricreativo "-Grazie", ha infatti subito un intervento di manutenzione straordinaria da circa 47mila euro. I lavori prevedevano l’installazione di un manto in erba sintetica e due nuove porte da calcetto. "Ora è consentito ai nostri ragazzi libero accesso alda gioco nell’area del circolo del quartiere– ha annunciato il sindaco Giuliana Giampaoli –. Un altro passo verso la riqualificazione dei quartieri cittadini e la creazione di spazi di aggregazione per la nostra comunità". In merito all’attività associazionistica ...

Il club bianconero vuole portare l'ultimo assalto al profilo già cercato nelle ultime settimane: colpo last minute.Daniel Dumbravanu è il sesto volto nuovo in casa Messina. Il difensore moldavo si è presentato in conferenza stampa al "Franco Scoglio": "Ringrazio il direttore e la società per la fiducia. Ho sentito ...Il difensore si è allenato in parte con il gruppo e potrebbe essere in grado di dare una mano ad un reparto ancora in sofferenza numerica ...