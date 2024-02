Progetto Sirena | migliaia di persone hanno donato i loro capelli per ripulire il lago Maracaibo in Venezuela

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Il, in, è uno dei più grandi laghi al mondo, con una superficie di oltre 13.000 chilometri quadrati. È un'importante fonte di acqua, pesca e turismo per il paese, ma negli ultimi anni è stato gravemente inquinato da scarichi petroliferi, riportando danni significativi in...

Collaborazione nel segno della prevenzione tra la storica azienda di Rosta e la ex start up torinese che ha inventato un nuovo modo di fare food delivery ...La mostra "Sergio Lombardo 1960-1970" a Villa delle Rose presenta le opere meno conosciute dell'artista, come i Superquadri e le Sfere con sirena, che testimoniano la sua concezione dinamica e parteci ...SLVTR pubblica, su tutte le piattaforme digitali, da venerdì 26 gennaio, “SIRENA”, il suo nuovo singolo pubblicato per Evox3music e distribuito da Believe Music Italia.