Processo Grillo jr | mostrato uno spezzone del video dello stupro La vittima esce dall’aula

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 1 febbraio 2024)Grilli junior, per la prima volta nell’aula di Tempo Pausania, è stato proiettato unodelche mostra la notte della violenza sessuale di gruppo per cui sono aCiroe i suoi tre amici, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia. Ma laSilvia (non è il suo vero nome) è uscitapoco prima della proiezione.jr, in aula ilNon ha visto e non lo vedrà mai quelche per Alessandro Vaccaro, difensore di uno dei quattro imputati, è necessario “come controprova alle risposte date dalla ragazza proprio su quei momenti”. Il presidente del collegio, Marco Contu, ha negato ...