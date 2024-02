Processo Ciro Grillo | mostrato in aula video del presunto stupro a ragazza

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Ha preferito non vedere iche la ritraggono in alcune scene della presunta violenza sessuale di gruppo: la studentessa italo-norvegese, principale accusatrice di, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria e Edoardo Capitta, ha abbandonato per pochi minuti l'del tribunale di Tempio Pausania dove, ieri, 31 gennaio, si è svolta l'udienza a porte chiuse delche vede imputati i quattro ragazzi genovesi. Oggi si tiene l'ultima udienza, incentrata sul racconto e il controesame della presunta vittima.

Per la prima volta è stato proiettato in aula uno spezzone del video che mostra la notte della presunta violenza sessuale di gruppo verso una ... (europa.today)

Durante il controesame degli avvocati della difesa, sono stati mostrati un video e alcuni secondi di altri spezzoni di registrazione ritrovati nei telefoni cellulari degli imputati e confluiti ...Oggi si torna in aula per l’ultima delle sei udienze incentrate sul racconto e il controesame della presunta vittima di stupro ...Ieri Silvia, la studentessa italo-norvegese che ha denunciato per stupro Ciro Grillo, figlio di Beppe, e tre suoi amici, era in aula, al processo davanti al tribunale di Tempio Pausania. Nelle udienze ...