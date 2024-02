Processo ai giganti del web Il Senato americano | I vostri social uccidono bambini e adolescenti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) New York, 1 febbraio 2024 – Abituati a trattare miliardi di dollari e di utenti ogni giorno, i giovani e grandi padroni deimondiali sono stati derisi uno dopo l’altro dalla commissione delche li ha chiamati a deporre con un ordine di comparizione e a giustificarsi sulle responsabilità delle loro società (da Meta a TikTok, da X a Snapchat fino a Discord) per la morte di tanti minori sedotti dalle loro piattaforme fino al punto di spingerli al suicidio. In aula c’erano i genitori di questi giovani che si sono tolti la vita per colpa di predatori che hanno abusato di una rete senza controlli. Mark Zuckerberg come chief executive di Meta messo con le spalle al muro dall’accusa "le vostre mani sono sporche di sangue", si è girato verso il pubblico col volto tesissimo chiedendo scusa, ma senza accettare il peso ...