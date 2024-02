Processo a Ciro Grillo | le 1400 domande a cui ha dovuto rispondere Silvia | “È stata collaborativa durante l’amplesso?”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nel tribunale di Tempio Pausania, in Sardegna, è in corso ilper presunto stupro di gruppo controe tre suoi amici: Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. Il branco è accusato di aver abusato di una ragazza norvegese nella villa sarda del figlio di Beppenell’estate del 2019., questo il nome di fantasia della loro accusatrice, hafinora in aula a circa. Molte delle quali assolutamente imbarazzanti.Leggi anche:, sospesa l’udienza: “Le condizioni disono peggiorate”imbarazzanti per“Quando l’ha presa per ...