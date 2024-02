Privatizzazioni | Giorgetti nega la svendita di Stato Mentre si prepara a fare cassa

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Giovedì scorso èavviato l’iter per la privatizzazione di Poste. La quota di partecipazione del Mef e delladepositi e prestiti è pari al 64,26 per cento (il 35 per cento detenuto da Cdp e il 29,26 per cento dal ministero). La linea, secondo le indicazioni di Chigi, sembrava quella di vendere una parte della quota del Tesoro, garantendo tuttavia che la partecipazione dello, anche indiretta, consentisse di mantenere il “controllo” pubblico. Ma il giorno dopo un’incauta uscita del ministro dell’Economia, Giancarlo– “Dobbiamo mantenere il controllo, non possiamo scendere sotto il 35%” – ha seminato il panico, facendo presupporre che si puntava a mettere sul mercato una quota ben al di sopra del 10% ipotizzato dalle indiscrezioni di stampa. Ieri il ministro, nel corso del question time, ha ...