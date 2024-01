Prima Pagina IN Edicola | Bremer infiamma la sfida scudetto

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT Inter non citata in. TUTTOSPORTi tifosi bianconeri e la: «Inter? Ho scelto la parte giusta» Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 ...

La ‘ Prima Pagina IN Edicola ’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’Inter. Di seguito, in ante Prima , ... (inter-news)

Tuttosport dedica la prima pagina alle ultime in casa Juventus: non solo le parole di Bremer in vista del derby d'Italia, ma anche l'arrivo in prestito di Carlos Alcaraz dal Southampton. Sulla destra ...Tuttosport, nell'edizione di oggi, apre in prima pagina con le parole di Bremer in vista del big match Inter-Juventus: "Inter Ho scelto la parte giusta". In taglio alto ancora Juventus, con l'ex ...La squadra di Klopp supera il Chelsea, quella di Pep Guardiola sconfigge il Burnley, il Tottenham torna in zona Champions battendo il Brentford ...