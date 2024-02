Prima categoria | entrambi portieri | il primo costretto» a tornare in squadra a 49 anni | il secondo ha bene esordito a 18 Ferri e Maroncelli | la bella favola della Vadese

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Inil risultato di parità nello scontro diretto tra le prime dueclasse (Montecalvo-Nuova Real Metauro) non ha portato cambiamenti in classifica generale. In vetta è rimasto l’Avis Montecalvo e a un punto di distacco la Nuova Real Metauro. Al terzo posto il Lunano che a sua volta non è andato più in là di un pareggio sul campo del Real Altofoglia. Scavalca l’Osteria Nuova e va ad occupare la quarta posizione la Falco Acqualagna che è riuscita a raccogliere i 3 punti sul terrenoMaior. I numeri. Almeno 350 persone hanno assistito domenica al big match tra Avis Montecalvo e Nuova Real Metauro. Tanta gente anche nella gara di sabato tra Real Altofoglia e Lunano. La capolista ha ritrovato il risultato dopo due sconfitte consecutive. L’attacco più ‘atomico’ è quello dell’Avis Montecalvo (34 ...