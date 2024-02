Preside gettato a terra | immobilizzato e picchiato a Taranto | “Tutelare il personale scolastico Aggressore ancora a piede libero”

Strattonata, gettata a terra e presa a calci sul luogo di lavoro. Così è stata aggredita, dalla madre di un paziente in cura, un'infermiera in servizio presso il centro di salute mentale a Gioia del C ...Ancora un'infermiera aggredita mentre è al lavoro: è accaduto nel centro di salute mentale di Gioia del Colle (Bari): la professionista è stata aggredita dalla mamma ...In merito alle accuse rivolte al dirigente Freda da alcuni colleghi nei giorni scorsi, un gruppo di insegnanti commenta: «Esagerazioni dettate da insofferenze personali di pochi individui» ...