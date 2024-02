Prenotazione esami Si cambia modalità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Da oggi si, al Poliambulatorio dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale Ovest Milanese (via XI Febbraio 31). Il front-office del Centro unico prenotazioni (Cup) e del Centro prelievi avranno un nuovo sistema di gestione delle chiamate agli sportelli. Lo comunica l’ufficio stampa dell’Asst: "Il nuovo servizio vuole offrire ai cittadini un servizio moderno ed efficiente e che assicuri un’attenzione prioritaria ai pazienti fragili e a coloro che necessitano di cure immediate. Anche ladidel Laboratorio Analisi sarà uniformato a quanto già accade in tutte le sedi della Asst Ovest Milanese: dal prossimo mese, l’accesso al Centro Prelievi avverrà solo tramite il servizio di“Zerocoda“ all’indirizzo telematico: https://prenota.zerocoda.it". S.V.