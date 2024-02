Prende tre giorni di congedo parentale | padre licenziato

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Perugia, 1 febbraio 2024 - Unha preso tredied è stato. Poi il giudice del lavoro ha imposto con una sentenza il reintegro sul posto di lavoro e il pagamento delle 13 mensilità di stipendio più i contributi persi. È successo in un'azienda della provincia di Perugia. La notizia è stata pubblicata da Il Messaggero Umbria. L'uomo, questa la ricostruzione dei fatti, aveva preso iper occuparsi della figlia di due anni e permettere alla moglie di tornare al lavoro dopo la maternità. L'azienda prima lo ha sospeso, alla vigilia di Natale, e poi lo ha. Il giudice Giampaolo Cervelli della sezione Lavoro del tribunale civile di Perugia, ha però stabilito come il...

Perugia, l'uomo ha poi vinto la causa contro l'azienda. Il giudice ha imposto con una sentenza il reintegro sul posto di lavoro e il pagamento delle 13 mensilità di stipendio più i contributi persi. PERUGIA - Ha preso tre giorni di congedo parentale per occuparsi della figlia di 2 anni e permettere alla moglie di tornare al lavoro con la giusta serenità, dopo gravidanza e maternità.