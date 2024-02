Premierato | cambia il ddl | il secondo premier potrà subentrare al primo solo dopo morte o dimissioni E arriva il limite dei due mandati

(Di giovedì 1 febbraio 2024)il ddl di riforma costituzionale sul cosiddetto ““ in discussione in Commissione Affari costituzionali al Senato. L’annuncio della fumata bianca èto giovedì pomeriggio dalla ministra delle Riforme Elisabetta Casellati, al termine di un vertice con i capigruppo di maggioranza e con il presidente della Commissione, Alberto Balboni di FdI. “Abbiamo raggiunto un accordo all’unanimità tra le forze della maggioranza. La nostra proposta sarà ora sottoposta ai leader e, quando approvata, sarà depositata come emendamenti“, ha detto Balboni. La modifica più rilevante riguarda la cosiddetta “norma anti-ribaltone“: al presidente del Consiglio vincitore delle elezioni nonun membro della stessa coalizione (il “...

La bozza dopo le tensioni FdI-Lega. Entra il potere di revoca dei ministri, addio semestre bianco. Non basta la mancata fiducia su una norma, il presidente cadrà solo con mozione ad hoc ...Roma, 1 feb. (askanews) – C’è stato un momento, raccontano, in cui c’è mancato davvero poco che il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, lasciasse la riunione sbattendo la porta. Segno ...Roma, 1 feb. (askanews) – “La maggioranza non si disturbi per noi, abbiamo chiarito dal primo giorno che possono cambiare quello che ritengono per i loro scambi interni, ma se rimane l’elezione dirett ...