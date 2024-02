Premierato | al via vertice maggioranza ristretto sulle riforme

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Roma, 1 feb. (askanews) – E’ cominciata a palazzo Madama la riunione ristretta disugli emendamenti da presentare al. All’incontro partecipano: la ministra per le, Elisabetta Casellati, il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, il capogruppo di Fdi, Lucio Malan, della Lega Massimiliano Romeo e di Fi, Maurizio Gasparri oltre al presidente della commissione Affari costituzionali del Senato, e relatore del provvedimento, Alberto Balboni. La riunione dovrebbe servire a trovare la quadraproposte di modifica condivise da presentare che poi dovranno avere il ‘sigillo’ dei leader. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

