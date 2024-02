Premier League | 22° giornata | crollo Brighton | il Liverpool ne fa 4 al Chelsea

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Milano, 1 febbraio 2024 - Ventiduesimadiche, a causa di impegni di FA Cup, è stata calendarizzata a cavallo di martedì 30 gennaio e questa sera, quando i posticipi tra West Ham e Bournemouth e Wolverhampton contro Manchester United chiuderanno il turno. Degli otto match disputati solo un pari senza reti, quello tra Fulham e Everton, poi pioggia di gol: dai poker che il Luton ha rifilato alfino alla sonora vittoria per 4-1 delnel big match con il, passando per i successi di City, Tottenham e Newcastle con almeno 4 gol segnati in totale. Ripercorriamo le partite e vediamo come è cambiata la classifica. I risultati della 22°Turno che si è aperto martedì con la vittoria dell'Arsenal sul campo del Nottingham ...

