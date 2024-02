Preghiera a Maria | 1° febbraio Statua della Vergine si muove e assume una espressione dolcissima

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La storia di oggi è una testimonianza bella, forte di quanto sia importante far fruttare anche uno solo talento che Dio ci ha donato. Francisco Yupanbi lo ha fatto e non gli saremo mai grati abbastanza. Perché? Scopriamolo! Siamo in Brasile a Copacabana, c’è un santuario che da più di cinque secoli è meta di ... L'articolo proviene da La Luce di

La mattina di domenica 4 febbraio la reliquia alle ore 9,15 arriverà nella chiesa di Maria della Presentazione di Montebello. Seguirà la coroncina di preghiera, subito dopo la Santa messa e, infine, ...Una Veglia per dire basta alla guerra, per pregare e riflettere insieme, da credenti, su ciò che sta accadendo nel mondo tra conflitti a noi vicinissimi e Paesi dimenticati. In una sera gelida arrivan ...Nella comunità diocesana la 46a “Giornata nazionale per la Vita 2024“ vedrà due iniziative: oggi alle 21, “Pregare per la Vita”, con l’adorazione eucaristica alla chiesa dell’Ospedale Santa Maria ...