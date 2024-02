Prato | rimosso il tir della vergogna | una storia lunga sei anni

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 – Dopo un’attesa durata oltre seiè stato finalmentel’autoarticolato bruciato che ormai faceva da degradante cornice nel parcheggio di via Puglia al Macrolotto Uno. Un tir finito nel bel mezzo di un’inchiesta internazionale, che ha fatto emergere la presenza di un attentato incendiario nel novembre 2017 ai ddell’autista pakistano che si trovava a bordo del tir. Una vicenda che ha portato a un lunghissimo periodo di sequestro del mezzo, lasciando il Comune con le mani legate e dovendo fare accettare al territorio la presenza stabile dell’autoarticolato bruciato con annesso rogo di vestiti. A novembre però, dopo la fine di indagini e processo tenuto in Olanda, è arrivato il tanto atteso dissequestro del mezzo. E nei giorni scorsi un’azione congiunta fra amministrazione comunale, ...

Rocca di Papa, le antenne di Prato Fabio (Madonna del Tufo) vanno rimosse, sono corrette le ordinanze comunali del 2019 ...Auto parcheggiate sull'erba in fondo a corso Monte Grappa, verso corso Appio Claudio. Il consigliere della Circoscrizione 4 propone di tracciare anche una linea di margine ...CERVETERI - Un collaboratore del Comitato Cittadini di Cerenova e campo di Mare ha inviato un esposto alla Capitaneria di Porto di Ladispoli per verificare le c ...