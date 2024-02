Pozzolo dai Probiviri di FdI | “Le mie idee non cambiano | non mi sento scaricato dal partito”

In completo blu e cravatta, in una Camera svuotata dalla fine dei lavori settimanali, riecco il deputato sospeso da Fratelli d’Italia per il colpo ... (ilfattoquotidiano)

Dopo un mese esatto dalla notte di San Silvestro, il deputato sospeso da Fratelli d'Italia torna alla Camera per un incontro con i provibiri. Tante le domande dal capannino dei giornalisti: "Rispondo ...“ Le mie idee non cambieranno mai “. Lo ripete come un mantra il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo, ai cronisti che lo incalzano su un possibile addio al partito che, dopo l’incidente di ...ROMA – Più Clint Eastwood o Robert De Niro in Taxi Driver “Clint Eastwood, Clint Eastwood…”. Sorride alla domanda cinematografica Emanuele Pozzolo, il deputato di FdI sotto inchiesta per lo sparo di ...