“Poveri amori” Sandra Milo | cosa succede ai suoi amatissimi cani | “La stanno cercando”

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Sono in tanti a piangere la scomparsa di. L’attrice se ne è andata il 29 gennaio scorso all’età di 90 anni nella sua casa di Roma. Ora si scopre che probabilmente la causa della morte sarebbe stato un tumore fuliminante ai polmoni: “Siamo andati a fare delle analisi per un problema all’anca e ha scoperto di avere un brutto male”, ha rivelato il figlio Ciro De Lollis che poi ha aggiunto: “E pensare che non aveva mai fumato in vita sua. Da quel momento sono iniziati tre mesi di calvario”. Una delle tante passioni dierano gli animali. La musa di Federico Fellini nel corso della vita ha anche portato avanti diverse battaglie per i loro diritti. In particolare amava ie ultimamente, insieme alla figlia Azzurra, ne aveva salvati due, i Levrieri Lady Sapphire e Greyhound Jim. ...