Posturale – cos’è e a cosa serve

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In questo articolo andremo a vedere come si esegue ela valutazioneche risulta adatta soprattutto per quelle persone che soffrono quotidianamente di alcuni dolori alla testa. al collo o alla schiena. i quali sono disturbi che spesso, e non tutti lo sanno, sono causati da una postura scorretta. La primada fare quindi è cercare di comprendere il problema al meglio attraverso un esame della postura, il quale non è invasivo e nemmeno doloroso, ma è molto utile, perché permette di comprendere, o quantomeno prevenire alcuni disturbi alla spina dorsale. Quindi si tratta di valutare la postura e cioè la posizione che il corpo assume quando ci sediamo, ci muoviamo o camminiamo, in modo anche da valutare se ci sono patologie alle articolazioni o alla spina dorsale. Quando si parla di postura ci si riferisce, se vogliamo ...