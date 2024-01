Pjanic | «Inter-Juventus | che partita! Vi dico come andrà»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 1 febbraio 2024)nel corso di un suovento a Rai Radio 1 ha parlato di, facendo una previsione di quella che sarà secondo lui la partita. SCONTRO DIRETTO – Miralemha parlato così in vista del big match di domenica: «sarà una bella partita, si affrontano le due migliori squadre del campionato. Allegri è riuscito a creare un gruppo compatto, ha ricreato il Dna Juve e si vede in campo. L’ha qualcosa in più, soprattutto dal punto di vista dell’esperienza. Per lasarà una partita difficile, ma credo nelle capacità di Allegri, lui fa la differenza. Anche Inzaghi sta facendo grandi cose, è un allenatore molto preparato. Sarà una partita decisiva, Lautaro Martinez contro Vlahovic: entrambi sono ...