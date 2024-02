Pizza all' ananas? Per rompere il tabù serve un pensiero profondo Parola di Cannavacciuolo

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Arriva a Masterchef laall’. Con il giudice Antoninoscettico (e risentito): “Ma tu lo sai di dove sono io?”, ha detto a Marcus, il concorrente che ha deciso di proporla in occasione della sfida all’ultimo impasto, con ospite il panificatore romano Pierluigi Roscioli. Laall'arriva a Masterchefè nato a Vico Equense, vicino alla città patria della, Napoli. Che col frutto tropicale, secondo i puristi, proprio non ci va (Gino Sorbillo docet). Il concorrente svedese ha chiamato il suo piatto “”, con "quadrotti" del frutto dal cuore giallo proposti al naturale sopra la. Scettico fin dall’assaggio anche Roscioli: “A Roma non è popolarissima la ...

Caiazzo. Con i giusti accostamenti di sapori può essere domata la famigerata pizza con l’ananas? La risposta è sì, ed è in carta in una delle ... (casertanotizie)

Osare col colore, rompere i tabù con una pizza all'ananas o una pasta cacio e pepe cotta alla brace. L'ottava puntata di MasterChef Italia 13, andata in onda la sera del primo febbraio, si può ...Con Pierluigi Roscioli i concorrenti si cimentano in impasti, lievitazioni e farciture, con l'ananas a fare la parte del cattivo. Mentre per la ...La storia italiana della pizza con l'ananas non inizia certo con Gino Sorbillo, ma ha una cronologia più che ventennale fatta di sperimentazione gastornomica, provocazioni e accostamenti creativi.