Pietrangeli mai visto così | le tasse di Sinner? Ignoranza e invidia

(Di giovedì 1 febbraio 2024) La leggenda del tennis azzurro Nicolatorna su Jannik, il campione azzurro che ha a 22 anni dopo il trionfo agli Australian Open tutti i numeri per diventare il più forte italiano di sempre. Famosa è l'intervista in cuiaffermava chenon avrebbe mai vinto come lui, poi il giudizio si è di molto ammorbidito, L'ultima volé in favore dell'altatesino arriva sulla polemica per la residenza a Montecarlo, che accomuna molti tennisti non solo per leparticolarmente basse. "Quando ho fatto 18 anni mi sono allenato a Bordighera con il mio ex allenatore che aveva la residenza a Monaco, la cosa più bella di Monaco è che ci sono tanti giocatori con cui ti puoi allenare, strutture perfette, diverse palestre, campi buoni, mi sento a casa, sto bene lì, ho una vita ...