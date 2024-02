Pierdante Piccioni | la storia vera del medico che ha ispirato Doc – Nelle tue mani

(Di giovedì 1 febbraio 2024)è unnato nel 1959 a Levata, nella provincia di Cremona, che attualmente lavora presso gli ospedali di Lodi e Codogno. Soprannominato Dottor Amnesia, hail personaggio principale di Doc –tueperché il 31 maggio 2013, dopo un incidente stradale, è stato in coma per poco tempo ed il danno al cervello gli ha letteralmente cancellato 12 anni di memoria della sua vita e della sua famiglia. Ecco la sua incredibile. Luca Argentero ein Doc –tue(foto: Rai)Tutto è iniziato in quell’infausto 31 maggio 2013.stava guidando sulla tangenziale di Pavia ...

Questa sera va in onda su Rai1 la quarta puntata della terza stagione della fiction DOC - Nelle tue mani con Luca Argentero e Matilde Gioli. Leggiamo insieme le trame degli episodi.Due nuovi episodi andranno in onda in prima serata su Rai 1, e poi a disposizione anche su RaiPlay in streaming: la fiction si ispira alla vera storia del dottor Pierdante Piccioni, che perse anni di ...Doc - Nelle tue mani 3, Pierdante Piccioni torna in un cameo: ecco quando si vede il vero Doc e perché il suo contributo è importante.