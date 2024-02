Piantedosi gela il sindaco di Torino | salta il regalino del Pd al centro sociale

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024)arresta ildi. No, non nel senso delle manette ai polsi, malo ferma nella sua incredibile decisione di regalare un immobile occupato da 27 anni ad un covo di facinorosi aldi numerosi episodi di violenza. Di Askatasuna si è parlato ieri alla Camera, dove Fratelli d'Italia ha presentato un question time al ministro dell'Interno sulla delibera del comune difavorevole ad una cosiddetta coprogettazione dello stabile con gli antagonisti di estrema sinistra. E il titolare del Viminale è stato assolutamente chiaro. «Ho chiesto elementi di approfondimento alla Prefettura di», ma l'iniziativa in ogni caso «non può e non deve costituire in alcun modo una sorta di legittimazione o addirittura di premio per l'operato di un...