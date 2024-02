Piano energetico | la strategia della Regione | più rinnovabili e meno consumi

Uno degli obiettivi che l’Unione europea e l’Italia si erano dati dopo l’inizio del conflitto in Ucraina era la fine della fornitura di combustibili fossili dalla Russia: Eni ...Per Lorena Stella Martini, analista di politica estera di Ecco: "Nuovi investimenti in gas africano non servono a garantire la sicurezza energetica per ...Roma ha ospitato il Vertice Italia-Africa, con la presenza dei rappresentanti di 46 Stati africani, delle istituzioni europee, delle organizzazioni internaziona ...