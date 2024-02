Pezzotta | “Sant’Agata | Montelungo | meglio che questa amministrazione si prenda una pausa”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Bergamo. “Dalla Giunta Tentorio solo amnesie e suggestioni, ma pochi fatti”. Senza dimenticare la tabella esposta sul tabellone dell’aula consiliare durante il terzo e ultimo giorno di discussione sul Bilancio di Previsione in sede di Consiglio Comunale: un riepilogo, per colonne e per cifre, dei numeri dell’Gori messi a confronto con quelli dell’allora Giunta di cui Andrea, oggi candidato sindaco della coalizione di centrodestra, fu assessore all’Urbanistica. Non l’ha certo toccata piano Francesco Valesini, assessore alla Riqualificazione del Comune di Bergamo, quando, a microfono aperto, durante il suo intervento, ha messo l’accento sulla pochezza degli interventi fatti in cinque anni di mandato a firma dell’attuale minoranza e di contro la marcia ingranata dalla sua attuale compagine. “Rispetto ai 25 milioni della Giunta ...