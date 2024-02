Peste suina africana | salgono a 44 i cinghiali morti nel Pavese | ora si teme la diffusione del virus

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Pavia, 1 febbraio 2024 – E’ salito a 44 il numero dipositivi aldellatrovatiin provincia di Pavia. Soltanto negli ultimi giorni sono stati 24 gli ungulati la cui positività è stata confermata dall’istituto Zooprofilattico di Perugia, centro di riferimento nazionale per la Psa. Un numero record concentrato in due aree specifiche, quella di Ponte Nizza, in Oltrepò da cui l’estate scorsa è partito l’allarme dopo il ritrovamento di una delle carcasse infette, e quella del parco del Ticino dove sono stati individuati gli ultimi capi infetti. Quattordici gli animali che un gruppo di cacciatori ha trovato in una zona di rifugio sulle alte colline oltrapadane, la maggior parte nell’area di Ponte Nizza e tre tra Varzi e Montesegale dove già ...

