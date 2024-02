Pesaro | capitale della Cultura | chieda indietro il suo prezioso dipinto alla Francia

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 febbraio 2024) In tutte le famiglie che si rispettino ci sono le figlie belle e meno belle, quelle corteggiate e osannate, senza che abbiano fatto nulla per questo, solo per un dononatura. Poi ci sono le underdog, come va di moda adesso dire, anche quelle che non le senti arrivare ma poi stravincono esageratamente. Traslando dalle persone ai luoghi, ci sono casi di successo che molti, direi i più, non hanno osservato e colto. Viceversa io tenevo d’occhio da un po’ di tempo(vedi mio post di anni fa), la sorella meno appariscentesplendida Urbino, se non altro, ma non solo, per aver dato i natali al più raffinato pittore italiano, Raffaello, l’artista divino osannato dai potenti ed adorato dalle donne. Urbino, una città che è uno spettacolo di arte, di storia, di raffinatezza e che “concesse” alcuni anni di riconoscere la sorella ...