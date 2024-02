Perugia | vasta operazione contro lo spaccio di droga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024), 1 febbraio 2024 – La polizia di Stato, su disposizione della procura della Repubblica al tribunale di, sta dando esecuzione dalla scorsa notte a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di cittadini tunisini indagati per il reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. È quanto riferisce la questura diin un comunicato. Anche il sottosegretario dell'Interno Emanuele Prisco in un suo comunicato rende noto che è in corso "unadella Polizia di Stato di contrasto allonella zona della Stazione di. Grazie alle Forze di polizia e alla Procura di- scrive Prisco per l'attività messa in atto finalizzata al contrasto della criminalità”.