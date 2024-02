Permesso revocato Straniero rimpatriato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 1 febbraio 2024) Nei giorni scorsi, nell’ambito di specifici servizi svolti dall’Ufficio Immigrazione della Questura, è stata eseguita un’espulsione nei confronti di un cittadinorisultato irregolare sul territorio nazionale. L’espulsione è stata eseguita da personale della Questura di Grosseto che ha accompagnato direttamente l’uomo nel suo paese d’origine. In particolare, allo, a seguito di condanna per reati in materia di immigrazione clandestina e reati contro la persona che erano stati commessi in Maremma, è stato dapprimaildi soggiorno di cui era in possesso ed in seguito è stato sottoposto a provvedimento espulsivo da parte del Prefetto, eseguito dal Questore con decreto di accompagnamento diretto alla frontiera. I poliziotti, a seguito di convalida da parte del Giudice di Pace di ...