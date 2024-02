Perfect Days 2023 Il film di cui tutti avevamo bisogno

Mi piace andare al cinema. Non parlerò dei film che non mi piacciono, anche perché non li guardo, ma ce ne sono due, gli ultimi due che ho visto, ... (ilfattoquotidiano)

Sorprendente, poi, come C’è ancora domani, nel mese di gennaio 2024, dopo oltre due mesi di programmazione, sia riuscito a raccogliere altri 2,9 milioni di euro.Lo scrittore è interpretato da Gabriel Byrne nel film di James Marsh. Ancora gratis per i primi 10 anche ’Perfect Days’ di Wenders ...Uscito in Giappone nel 2023, è stato distribuito in Italia da Lucky Red il 4 gennaio del 2024. Approcciandoci a un film come Perfect Days, l’ultima cosa che dovremmo considerare in un’analisi dei suoi ...